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Опубликовано 1 марта 2017, 09:38

Ubisoft выпустит новую игру по мотивам фильма "Аватар"

Фото: &copy;&nbsp;kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Разработчики видеоигр объединились с режиссёром Джеймсом Кэмероном для работы над новым проектом.

Французская компания Ubisoft анонсировала новую игру во вселенной фильма "Аватар". Проектом займутся разработчики Tom Clancy's The Division из студии Ubisoft Massive. Игра будет использовать движок Snowdrop, который ранее применялся в последнем проекте шведской студии.

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Джеймс Кэмерон и Ubisoft выпустят ещё одну игру по "Аватару"

Фото: © kinopoisk.ru

Представители Ubisoft трудиться будут сообща с Fox Interactive и Lightstorm Entertainment. По словам разработчиков, их опыт в работе с движком позволит попробовать как реалистичный вариант графики, так и более мультипликационный.

Напомним, в 2009 году Ubisoft выпустила игру James Cameron's Avatar: The Game, события которой разворачивались за два года до сюжета оригинального фильма.

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Сергей Сурепин
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