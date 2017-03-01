В Москве заинтересованы, чтобы Ливия оправилась после варварского вмешательства
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Москве заинтересованы в том, чтобы Ливия оправилась после варварского вмешательства в дела этой страны извне.
— Россия заинтересована в том, чтобы Ливия стала наконец-то состоявшимся государством после того варварского вмешательства извне, которое было совершено и которое привело к катастрофическим последствиям с точки зрения существования ливийского государства и будущего ливийского народа, — отметил Песков.
Представитель Кремля также добавил, что Москва заинтересована и в том, чтобы в Ливии установили прочную власть, при которой начнётся процесс восстановления и воссоздания страны.