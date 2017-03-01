В Москве заинтересованы, чтобы Ливия оправилась после варварского вмешательства

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Москве заинтересованы в том, чтобы Ливия оправилась после варварского вмешательства в дела этой страны извне.

— Россия заинтересована в том, чтобы Ливия стала наконец-то состоявшимся государством после того варварского вмешательства извне, которое было совершено и которое привело к катастрофическим последствиям с точки зрения существования ливийского государства и будущего ливийского народа, — отметил Песков.