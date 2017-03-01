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Опубликовано 1 марта 2017, 11:05

Шутер Battlefield 1 станет бесплатным на выходных

Фото: &copy; facebook.com/pg/battlefield.ru

Фото: © facebook.com/pg/battlefield.ru

Студия DICE сообщила о проведении дня открытых дверей для обладателей Xbox One и ПК.

У подписчиков Xbox Live Gold будет возможность попробовать Battlefield 1 в рамках проведения Xbox Live Gold’s Free Play Days. Двери открываются для всех желающих 3 марта в 20:00. Продлится акция до 6 марта 11:00 (московское время).

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Battlefield 1 станет временно бесплатной

Фото: © facebook.com/pg/battlefield.ru

На ПК к игре будет открыт свободный доступ 3 марта в 16:00. Завершится акция 6 марта в 21:00. В отличие от версии для Xbox One, пользователям будут доступны только 10 часов игрового времени, пять карт и четыре сетевых режима. Одиночная кампания при этом включает две первые главы.

К сожалению, разработчики обошли стороной владельцев PlayStation 4.

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Сергей Сурепин
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