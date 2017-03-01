Шутер Battlefield 1 станет бесплатным на выходных

У подписчиков Xbox Live Gold будет возможность попробовать Battlefield 1 в рамках проведения Xbox Live Gold’s Free Play Days. Двери открываются для всех желающих 3 марта в 20:00. Продлится акция до 6 марта 11:00 (московское время).

На ПК к игре будет открыт свободный доступ 3 марта в 16:00. Завершится акция 6 марта в 21:00. В отличие от версии для Xbox One, пользователям будут доступны только 10 часов игрового времени, пять карт и четыре сетевых режима. Одиночная кампания при этом включает две первые главы.