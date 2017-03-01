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Опубликовано 1 марта 2017, 13:04

Иосиф Кобзон поддержал идею бойкотировать "Евровидение" на Украине

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с обращением к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту, попросив отказаться от трансляции конкурса "Евровидение-2017".

Народный артист СССР, первый зампред Комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон призвал российских артистов "категорически игнорировать" проведение конкурса "Евровидение-2017" на Украине, сообщают российские СМИ. Депутат объяснил свою позицию русофобскими настроениями в стране и событиями в Донбассе.

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Надо категорически игнорировать проведение праздника в стране, которая уничтожает людей в Донбассе

Иосиф Кобзон, народный артист СССР

Кобзон отметил, что украинские исполнители с их критическим высказываниями в адрес России "не нужны ни там, ни здесь", а победа певице Джамале, выступившей с песней 1944, по мнению Кобзона, досталась по политическим соображениям.

Ранее стало известно, что депутат Государственной думы от партии "Единая Россия" Виталий Милонов обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой бойкотировать конкурс "Евровидение-2017". Депутат предлагает не отправлять на песенное соревнование в Киев артистов из России и не транслировать конкурс на территории страны.

После победы в 2016 году певицы Джамалы конкурс принимает у себя Украина. Организационный комитет уже выбрал местом проведения фестиваля Киев. Финал конкурса состоится 13 мая, а отборочные полуфиналы Украина собирается провести 9 и 11 мая.

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Мария Медведева
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