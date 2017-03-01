The Telegraph: Черногория просит Британию защитить её от российских хакеров

Как сообщает влиятельная британская газета The Telegraph, глава внешнеполитического ведомства Великобритании Алан Дункан заявил о готовности предоставить "техническую помощь" Черногории для борьбы с российскими кибератаками в ответ на их просьбу. Причиной тому руководство Черногории видит в стремлении России остановить процесс вступления страны в НАТО. Внешнеполитическое ведомство Британии будет оказывать помощь в усилении безопасности веб-сайтов государственных органов Черногории.

Черногория подчеркнула, что веб-сайты госорганов и СМИ неоднократно подвергались атакам за последние несколько дней. Правительство Черногории отметило "профессионализм и синхронность атак". В то же время конкретных доказательств участия России в кибератаках Черногория не представила. Отмечается, что Украина также запрашивала техническую помощь Британии для укрепления собственной киберобороны.