Названа дата выхода ремастера культовой игры Turok 2

Студия Nightdive Studios в 2015 году выпустила ремастер-версию классической игры Turok, а совсем скоро геймеров ждёт релиз и второй части известной серии — обновлённая Turok 2: Seeds of Evil выходит уже 16 марта.

В ремастере Turok 2: Seeds of Evil игроков ждёт не только оригинальная история, но и 20 видов нового оружия, а также новые "гротескные" боссы. Ещё разработчики добавили в игру новый режим Turok Standing, в котором игрок будет сражаться за выживание не с динозаврами, а с другими пользователями.