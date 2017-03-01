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Опубликовано 1 марта 2017, 12:52

Названа дата выхода ремастера культовой игры Turok 2

Кадр видео &ldquo;youtube.com/Nightdive Studios&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “youtube.com/Nightdive Studios”. Скриншот © L!FE

Вместе с этим разработчики поделились новым трейлером игры, который демонстрирует игровой процесс.

Студия Nightdive Studios в 2015 году выпустила ремастер-версию классической игры Turok, а совсем скоро геймеров ждёт релиз и второй части известной серии — обновлённая Turok 2: Seeds of Evil выходит уже 16 марта.

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Обновлённая игра Turok 2 выйдет в марте

Кадр видео “youtube.com/Nightdive Studios”. Скриншот © L!FE

В ремастере Turok 2: Seeds of Evil игроков ждёт не только оригинальная история, но и 20 видов нового оружия, а также новые "гротескные" боссы. Ещё разработчики добавили в игру новый режим Turok Standing, в котором игрок будет сражаться за выживание не с динозаврами, а с другими пользователями.

Игра будет доступна в Steam, GOG и Humble Store.

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Сергей Сурепин
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