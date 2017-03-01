В Госдуме оценили перспективы новой антидопинговой системы на базе МГУ

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв рассказал Лайфу, права каких атлетов будет отстаивать новая антидопинговая структура на базе МГУ им. М. В. Ломоносова.

— Россия продолжит отстаивать права "чистых" атлетов, которые коллективно понесли наказание. Сегодня всё крутится вокруг атлетов, которые попались на допинге, их права равны нулю, их уже дисквалифицировали. "Чистые" спортсмены, которые попали в эту ситуацию, — мы будем отстаивать их права. Мы оснастим лабораторию, на днях будет опубликован Национальный антидопинговый план, там есть несколько конкретных предложений, мы готовы их рассмотреть. То, что президент высказался на эту тему, — это хороший сигнал, — рассказал Михаил Дегтярев.

При этом депутат Госдумы Дмитрий Свищёв отметил в разговоре с Лайфом, что упразднение старой антидопинговой структуры на базе Минспорта позитивно воспримется Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

— Основная претензия к России была в том, что у нас на государственном уровне поддерживается Российское антидопинговое агентство. То, что сейчас произошло, то, что президент заявил об организации на базе МГУ новой структуры, ничем не связанной с прошлым агентством, позитивно воспримется в мире и даст толчок для развития отношений с WADA с чистого листа, — пояснил Дмитрий Свищёв.