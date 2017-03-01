Президент Италии помиловал киднеппера из ЦРУ, позволив отбывать срок вне тюрьмы

Президент Италии Серджо Матарелла предоставил частичное помилование бывшему агенту ЦРУ накануне её экстрадиции из Португалии для отбывания срока в Италии за участие в похищении мусульманского священнослужителя, передаёт "Ассошиэйтед пресс".

Пресс-служба президента Италии сообщила, что глава государства сократил на один год четырёхлетнее тюремное заключение Сабрины де Саузы, который она должна была отбывать в Италии за похищение в феврале 2003 года в Милане Осамы Мустафы Хассана Насра, известного также как Абу Омар.

По данному делу проходили также сотрудники военной разведки Италии, но Верховный суд Италии отказал в рассмотрении их дел, сославшись на государственную тайну.