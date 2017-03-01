Президент Италии помиловал киднеппера из ЦРУ, позволив отбывать срок вне тюрьмы
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Президент Италии Серджо Матарелла предоставил частичное помилование бывшему агенту ЦРУ накануне её экстрадиции из Португалии для отбывания срока в Италии за участие в похищении мусульманского священнослужителя, передаёт "Ассошиэйтед пресс".
Пресс-служба президента Италии сообщила, что глава государства сократил на один год четырёхлетнее тюремное заключение Сабрины де Саузы, который она должна была отбывать в Италии за похищение в феврале 2003 года в Милане Осамы Мустафы Хассана Насра, известного также как Абу Омар.
По данному делу проходили также сотрудники военной разведки Италии, но Верховный суд Италии отказал в рассмотрении их дел, сославшись на государственную тайну.
Уточняется, что похищение было совершено в рамках американской антитеррористической программы "Чрезвычайная передача", запущенной после 11 сентября. Данная программа подразумевает принудительное перемещение подозреваемых в терроризме в зарубежные тюрьмы для допросов и содержания под стражей. Де Сауза является одной из 26 осуждённых по данному делу граждан США, многим из которых также предоставили помилование.
В пресс-службе отметили, что ввиду того, что срок сократился до трёх лет, у неё появилась возможность отбывать наказание вне тюремных стен, но было неясно, сможет ли она осуществить подобное в Лиссабоне.
Лайф напоминает, что Италия — первая страна, которая судила агентов американской разведки за участие в программе "Чрезвычайная передача", а
обладательница двойного американо-португальского гражданства Сабина де Сауза была задержана в аэропорту Лиссабона в октябре 2015 года по международному ордеру во время посадки на рейс в Индию.
Помилование киднеппера из ЦРУ
Президент Италии С. Матарелла сократил тюремный срок сотруднице ЦРУ, осуждённой за похищение мусульманского религиозного деятеля