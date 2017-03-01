Хакеры взломали сразу три защищённые Denuvo игры

Система, созданная для борьбы с пиратством видеоигр, продолжает сдавать свои позиции.

Итальянская группа хакеров Conspiracy сообщила о взломе сразу трёх игр. В этот раз взлому подверглись Mad Max, Just Cause 3 и Sherlock Holmes: The Devil's Daughter.

Denuvo не стала помехой для взлома ещё трёх игр

Хакерам потребовалось больше года для взлома Just Cause 3, несмотря на то, что игра была одной из самых востребованных. Mad Max продержался немногим дольше, а в случае с Sherlock Holmes: The Devil's Daughter хакерам хватило немногим более полугода.