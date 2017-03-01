Минтруд предложил продлить программу маткапитала до 2023 года
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Министерство труда выступает за продление программы материнского капитала ещё на пять лет, то есть до 2023 года. Об этом сообщил глава ведомства Максим Топилин перед совещанием, посвящённым программе "Доступная среда" в Москве.
— Мы с такими предложениями заходили уже в правительство. Будем предлагать это сделать на пять лет, — отметил чиновник, добавив, что текущая программа выплат материнского капитала заканчивает своё действие в 2018 году.
Отметим, программа маткапитала действует в России с 2007 года. Сейчас размер выплаты, на которую могут претендовать семьи, где родился второй или последующий ребёнок, составляет 453 тысячи рублей. А в соответствии с указом президента Владимира Путина до 2020 года эта сумма индексироваться не будет.