Минтруд предложил продлить программу маткапитала до 2023 года

Министерство труда выступает за продление программы материнского капитала ещё на пять лет, то есть до 2023 года. Об этом сообщил глава ведомства Максим Топилин перед совещанием, посвящённым программе "Доступная среда" в Москве.

— Мы с такими предложениями заходили уже в правительство. Будем предлагать это сделать на пять лет, — отметил чиновник, добавив, что текущая программа выплат материнского капитала заканчивает своё действие в 2018 году.