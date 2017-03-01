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Регион
Опубликовано 1 марта 2017, 15:41

Минтруд предложил продлить программу маткапитала до 2023 года

Фото: &copy; РИА Новости/Константин Чалабов

Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

Министерство труда выступает за продление программы материнского капитала ещё на пять лет, то есть до 2023 года. Об этом сообщил глава ведомства Максим Топилин перед совещанием, посвящённым программе "Доступная среда" в Москве.

— Мы с такими предложениями заходили уже в правительство. Будем предлагать это сделать на пять лет, — отметил чиновник, добавив, что текущая программа выплат материнского капитала заканчивает своё действие в 2018 году.

Отметим, программа маткапитала действует в России с 2007 года. Сейчас размер выплаты, на которую могут претендовать семьи, где родился второй или последующий ребёнок, составляет 453 тысячи рублей. А в соответствии с указом президента Владимира Путина до 2020 года эта сумма индексироваться не будет.

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Марина Калегина
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