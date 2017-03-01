67-летний кореец поймал редкого покемона, распереживался и умер

По жестокой иронии судьбы, 67-летний отставной военный умер от сердечного приступа, когда наконец-таки поймал редкого покемона Лапраса в гостинице Marina Bay Sands. По словам вдовы мужчины, он очень увлёкся приложением Pokemon GO, с тех пор как впервые установил его на мобильный телефон.

В день трагедии вся семья собралась вместе, чтобы отметить день рождения одного из родственников. После обеда мужчина пошёл переодеться, чтобы отправиться в Marina Bay и попытать счастья в поимке редкого покемона.

Покемон Лапрас Лапрас находится на грани исчезновения. Поэтому по вечерам он заунывно поет, пытаясь отыскать кого-нибудь ещё из своего рода