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Опубликовано 1 марта 2017, 15:12

67-летний кореец поймал редкого покемона, распереживался и умер

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/AsiaOne

Фото: © twitter.com/AsiaOne

По жестокой иронии судьбы, 67-летний отставной военный умер от сердечного приступа, когда наконец-таки поймал редкого покемона Лапраса в гостинице Marina Bay Sands. По словам вдовы мужчины, он очень увлёкся приложением Pokemon GO, с тех пор как впервые установил его на мобильный телефон.

Фото: © twitter.com/AsiaOne

Фото: © twitter.com/AsiaOne

В день трагедии вся семья собралась вместе, чтобы отметить день рождения одного из родственников. После обеда мужчина пошёл переодеться, чтобы отправиться в Marina Bay и попытать счастья в поимке редкого покемона.

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Покемон Лапрас

Лапрас находится на грани исчезновения. Поэтому по вечерам он заунывно поет, пытаясь отыскать кого-нибудь ещё из своего рода

Спустя несколько часов женщине позвонили из сингапурского госпиталя и сообщили, что её муж находится в критическом состоянии. Не приходя в себя, он умер от сердечного приступа. В ходе расследования был изъят его мобильный телефон, благодаря чему удалось выяснить, что мужчине стало плохо после поимки долгожданного покемона, а также другого персонажа игры по имени Грандбулл. За историю игры мужчина успел поймать 200 покемонов и достичь 28-го уровня.

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Юлия Зинченко
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