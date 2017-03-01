67-летний кореец поймал редкого покемона, распереживался и умер
По жестокой иронии судьбы, 67-летний отставной военный умер от сердечного приступа, когда наконец-таки поймал редкого покемона Лапраса в гостинице Marina Bay Sands. По словам вдовы мужчины, он очень увлёкся приложением Pokemon GO, с тех пор как впервые установил его на мобильный телефон.
В день трагедии вся семья собралась вместе, чтобы отметить день рождения одного из родственников. После обеда мужчина пошёл переодеться, чтобы отправиться в Marina Bay и попытать счастья в поимке редкого покемона.
Покемон Лапрас
Лапрас находится на грани исчезновения. Поэтому по вечерам он заунывно поет, пытаясь отыскать кого-нибудь ещё из своего рода
Спустя несколько часов женщине позвонили из сингапурского госпиталя и сообщили, что её муж находится в критическом состоянии. Не приходя в себя, он умер от сердечного приступа. В ходе расследования был изъят его мобильный телефон, благодаря чему удалось выяснить, что мужчине стало плохо после поимки долгожданного покемона, а также другого персонажа игры по имени Грандбулл. За историю игры мужчина успел поймать 200 покемонов и достичь 28-го уровня.