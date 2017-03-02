Известный порносайт снял порнопародию на стереотипную стримершу

Ванесса Декер, исполнившая главную роль, показывает все негативные стереотипы о девушках-геймерах: на её трансляции почти весь экран занимает камера с девушкой, а не игровой процесс, да и сама "геймерша" не заинтересована в игре. В чате трансляции (разумеется, ненастоящем) замечают: "Да у неё даже геймпад не включён".

Героиней видео под названием Stream Creaming (игра слов: stream означает "онлайн-трансляция", а сream stream используется как сленговое название женской эякуляции) стала девушка, якобы любящая играть в видеоигры и стримить.

На этом самоирония Brazzers не заканчивается: Ванесса играет не в настоящую игру — на её экране воспроизводится пародия студии на серию Call of Duty.

После вступления к девушке приходит парень, с которым она занимается сексом, никак не обыгрывая тематику ролика. Но во время процесса "зрители" продолжают комментировать происходящее в чате, создавая некую комичность происходящего.