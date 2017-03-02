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Опубликовано 2 марта 2017, 07:24

В марте подписчики PS Plus получат творческий платформер и инди-игры

Фото: &copy; Flickr/mediamolecule

Фото: © Flickr/mediamolecule

PlayStation объявила список игр, которые станут доступны бесплатно для подписчиков PS Plus в марте.

Самой крупной игрой мартовской линейки станет Tearaway Unfolded для PS4 — переиздание платформера с PS Vita, в котором игрока стимулируют как можно активнее использовать своё воображение.

Также для PS4 будут доступны Disc Jam, в которой два игрока метают диск друг другу через сетку, и Lumo — адвенчура про подростка, который оказывается затянутым в видеоигровой мир. В последнюю можно будет поиграть и на PS Vita.

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Tearaway Unfolded вошла в мартовскую подборку игр PS Plus

Фото: © Flickr/mediamolecule

На PS3 подписчиков ждёт файтинг с рисованным стилем Under Night In-Birth Exe:Late и Earth Defense Force 2025, в котором игроку (одному или с друзьями) предстоит защищать Землю от угроз эпического масштаба.

Наконец, портативная PS Vita получит игру Severed, в которой есть бои, требующие от игрока быстро проводить пальцем по сенсорному экрану.

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Станислав Погорский
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