Военные симуляторы серии Arma отдают за символическую плату
Сервис Humble Bundle начал продажу серии игр Arma по низкой цене. Часть вырученной прибыли пойдёт на благотворительность.
На этот раз Humble Bundle отдаёт подборку из всех игр серии военных симуляторов Arma. Покупатели могут заплатить любую сумму, указав, каким благотворительным фондам отдают предпочтение. Минимальный ценник же намного ниже стандартной стоимости предложенных игр.
В новом Humble Bundle отдают игры серии Arma за символическую плату
Заплатив один доллар, можно получить Arma: Gold Edition, Arma: Cold War Assault и Arma Tactics. Те, кто готов пожертвовать больше 13 долларов, также получат Arma 2 и четыре дополнения для неё. Наконец, за 15 долларов к этому добавятся Arma 3 и Arma 3: Karts.
Humble Arma Bundle будет продаваться в течение 13 дней.