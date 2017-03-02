Военные симуляторы серии Arma отдают за символическую плату

На этот раз Humble Bundle отдаёт подборку из всех игр серии военных симуляторов Arma. Покупатели могут заплатить любую сумму, указав, каким благотворительным фондам отдают предпочтение. Минимальный ценник же намного ниже стандартной стоимости предложенных игр.

Заплатив один доллар, можно получить Arma: Gold Edition, Arma: Cold War Assault и Arma Tactics. Те, кто готов пожертвовать больше 13 долларов, также получат Arma 2 и четыре дополнения для неё. Наконец, за 15 долларов к этому добавятся Arma 3 и Arma 3: Karts.

Humble Arma Bundle будет продаваться в течение 13 дней.