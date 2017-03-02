Опубликованы первые скриншоты шутера Borderlands 3

CEO Gearbox Рэнди Питчфорд продемонстрировал изображения , на которых показаны эксперименты на движке Unreal Engine 4, которыми занимаются разработчики Borderlands 3.

В Borderlands 3 шарм cell-shading'а от такой детализации сходит на нет pic.twitter.com/bWv1Kmyoxw

Питчфорд рассказал о том, как команда работает над уникальным визуальным стилем Borderlands, который отличается заметной чёткой обводкой каждого объекта. Благодаря Unreal Engine 4 разработчики улучшили качество изображения, но сохранили уникальный стиль.

Рэнди отдельно отметил, что показанная версия игры далека от финальной и может измениться в будущем. Это неудивительно, если учитывать, что полноценного анонса игры до сих пор не было.