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Опубликовано 2 марта 2017, 06:55

Опубликованы первые скриншоты шутера Borderlands 3

Фото: &copy; twitter / Stas Pogorsky

Фото: © twitter / Stas Pogorsky

Во время мероприятия GDC студия Gearbox показала первые кадры долгожданного триквела серии Borderlands.

CEO Gearbox Рэнди Питчфорд продемонстрировал изображения, на которых показаны эксперименты на движке Unreal Engine 4, которыми занимаются разработчики Borderlands 3.

Питчфорд рассказал о том, как команда работает над уникальным визуальным стилем Borderlands, который отличается заметной чёткой обводкой каждого объекта. Благодаря Unreal Engine 4 разработчики улучшили качество изображения, но сохранили уникальный стиль.

Рэнди отдельно отметил, что показанная версия игры далека от финальной и может измениться в будущем. Это неудивительно, если учитывать, что полноценного анонса игры до сих пор не было.

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Показаны первые кадры кооперативного шутера Borderlands 3

Фото: © twitter/Stas Pogorsky

Когда посетители GDC начали спрашивать, как скоро появятся новости о Borderlands 3, Питчфорд не сообщил конкретной даты, но заявил, что это произойдёт уже "скоро".

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Станислав Погорский
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