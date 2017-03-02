Власти Боливии передали послу Франции жалобу из-за оскорбительной видеоигры

Если конфликт не удастся уладить по дипломатической линии, компанию-производителя игры могут ожидать судебные разбирательства.

Видеоигра Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands, действие которой происходит в Боливии, стала причиной международного скандала. Власти южноамериканской страны оскорбились заявлению разработчика — французской компании Ubisoft, — который назвал её "крупнейшим в мире производителем кокаина".

Как сообщает портал Prensa Latina, дело дошло до того, что местные власти вызвали посла Франции в Ла-Пасе, чтобы выразить ему официальный протест.

— Мы оставляем за собой право обратиться в суд — для этого у нас есть все основания и необходимая поддержка. Но для начала мы предпочли бы использовать дипломатического посредника, — заявил министр внутренних дел Боливии Карлос Ромеро.

Глава ведомства назвал парадоксальным утверждения компании Ubisoft, которая поставила под сомнения эффективность ведущейся в Боливии борьбы с наркоторговцами, если та "ведёт её при помощи французской техники".