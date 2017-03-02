СМИ: C 2018 года в Швеции вернут всеобщую воинскую повинность

Это значит, что служить в армии будут обязаны как молодые люди, так и девушки. Сами шведы воспринимают такое изменение весьма позитивно.

Правительство Швеции сегодня примет окончательное решение о восстановлении всеобщей воинской повинности, отменённой семь лет назад. Об этом сообщил министр обороны страны Петер Хультквист в эфире радио SR.

— У нас были сложности с комплектованием военных подразделений на добровольной основе, и с этим следует что-то делать. Поэтому необходимо возобновить воинскую повинность, — отметил Петер Хультквист.

После восстановления всеобщей воинской повинности все молодые люди и девушки, рождённые в 1999 году и позже, начнут получать повестки. Первые повестки придут уже в июле этого года. Проходить службу надо будет в 2018 году.