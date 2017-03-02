Путин пожелал Горбачёву "здоровья и всего самого доброго" в день его 86-летия

— На протяжении многих лет Вы заняты значимой общественной, исследовательской деятельностью, участвуете в экспертных дискуссиях о путях развития мирового сообщества, укрепления международного сотрудничества. В этой серьёзной работе в полной мере востребованы Ваши знания и богатый профессиональный, жизненный опыт, — говорится в поздравлении Владимира Путина.