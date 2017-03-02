Путин пожелал Горбачёву "здоровья и всего самого доброго" в день его 86-летия
Фото:© РИА Новости/Дмитрий Астахов
2 марта президент России Владимир Путин поздравил первого президента СССР Михаила Горбачёва с 86-летием. Текст официальной телеграммы появился на сайте Кремля.
— На протяжении многих лет Вы заняты значимой общественной, исследовательской деятельностью, участвуете в экспертных дискуссиях о путях развития мирового сообщества, укрепления международного сотрудничества. В этой серьёзной работе в полной мере востребованы Ваши знания и богатый профессиональный, жизненный опыт, — говорится в поздравлении Владимира Путина.
Михаил Горбачёв родился 2 марта 1931 года. Занимал пост президента СССР с 15 марта 1990 года до 25 декабря 1991 года. В 1990 году был награждён Нобелевской премией мира.
С 1992 года Михаил Горбачёв занимает пост президента Международного фонда социально-экономических и политологических исследований.