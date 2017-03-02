Михаил Горбачёв заявил, что отметит 86-летие в кругу родных и близких друзей
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв рассказал Лайфу, с кем он будет отмечать день рождения и что будет на праздничном столе.
Буду праздновать, круг будет чуть-чуть шире родных, так как многих уже нет в живых. Будут близкие друзья. Буду праздновать в фонде, небольшое застолье будет. Я сейчас перестал пить, мне не хочется мяса, я ем каши, овощи и фрукты. Очень полезное и лёгкое питание
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв
Ранее именинника поздравил президент России Владимир Путин.
Напомним, Михаил Горбачёв родился 2 марта 1931 года. Занимал пост президента СССР с 15 марта 1990 года до 25 декабря 1991 года. В 1990 году был награждён Нобелевской премией мира.
С 1992 года Михаил Горбачёв занимает пост президента Международного фонда социально-экономических и политологических исследований.