Михаил Горбачёв заявил, что отметит 86-летие в кругу родных и близких друзей

Буду праздновать, круг будет чуть-чуть шире родных, так как многих уже нет в живых. Будут близкие друзья. Буду праздновать в фонде, небольшое застолье будет. Я сейчас перестал пить, мне не хочется мяса, я ем каши, овощи и фрукты. Очень полезное и лёгкое питание