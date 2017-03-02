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Регион
Опубликовано 2 марта 2017, 08:30

Михаил Горбачёв заявил, что отметит 86-летие в кругу родных и близких друзей

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв рассказал Лайфу, с кем он будет отмечать день рождения и что будет на праздничном столе.

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Буду праздновать, круг будет чуть-чуть шире родных, так как многих уже нет в живых. Будут близкие друзья. Буду праздновать в фонде, небольшое застолье будет. Я сейчас перестал пить, мне не хочется мяса, я ем каши, овощи и фрукты. Очень полезное и лёгкое питание

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв

Ранее именинника поздравил президент России Владимир Путин.

Напомним, Михаил Горбачёв родился 2 марта 1931 года. Занимал пост президента СССР с 15 марта 1990 года до 25 декабря 1991 года. В 1990 году был награждён Нобелевской премией мира.

С 1992 года Михаил Горбачёв занимает пост президента Международного фонда социально-экономических и политологических исследований.

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Нонна Амбарцумян
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