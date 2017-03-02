Авторы Metro 2033 показали свою новую игру
В рамках проведения конференции разработчиков GDC 2017 года был представлен проект под названием Arktika.1.
Разработкой шутера занимается студия 4A Games, получившая популярность после выхода игр Metro 2033 и Metro: Last Light. Авторы проекта продемонстрировали 25 минут игрового процесса Arktika.1.
Arktika.1 — это постапокалиптический шутер от первого лица. Игра разрабатывается для шлема виртуальной реальности Oculus Rift с поддержкой контроллеров Oculus Touch.
Авторы Metro 2033 показали новый шутер
Действие игры разворачивается на закате XXI века. На смену глобальному потеплению пришло обледенение. В попытках спастись многочисленные народы на планете пытались мигрировать, что ввергло существующий мировой порядок в тотальный хаос. Выжившие поселились на экваторе — в единственном месте на Земле, где ещё можно жить. На остатках городов построили небольшие колонии для добычи ресурсов.
Выход Arktika.1 запланирован на третий квартал 2017 года. Игра станет эксклюзивом для Oculus Rift.