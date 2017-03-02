Авторы Metro 2033 показали свою новую игру

Действие игры разворачивается на закате XXI века. На смену глобальному потеплению пришло обледенение. В попытках спастись многочисленные народы на планете пытались мигрировать, что ввергло существующий мировой порядок в тотальный хаос. Выжившие поселились на экваторе — в единственном месте на Земле, где ещё можно жить. На остатках городов построили небольшие колонии для добычи ресурсов.