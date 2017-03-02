Боксёр Дмитрий Пирог заявил, что избрание в Госдуму не стало для него сенсацией
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Накануне Центризбирком России передал думский мандат Александра Меткина боксёру Дмитрию Пирогу. Лайфу депутат рассказал, что пока не знает, в каком комитете будет работать.
— Я буду реализовывать определённые программы, с которыми я шёл в Госдуму. О них расскажу чуть позже, когда приступлю к работе и когда появится понимание, в каком направлении двигаться, в каком комитете, — сказал Пирог.
Боксёр рассказал Лайфу, что избрание в Госдуму не стало для него неожиданностью.
— Я проделал много работы. Поэтому избрание в Госдуму не стало для меня сенсацией, — сказал Пирог.
Стоит отметить, что 36-летний спортсмен был 11-м по счёту россиянином, которому удалось завоевать титул чемпиона мира в профессиональном боксе.