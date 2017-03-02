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Регион
Опубликовано 2 марта 2017, 11:51

Боксёр Дмитрий Пирог заявил, что избрание в Госдуму не стало для него сенсацией

Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Безносов

Фото: © РИА Новости/Михаил Безносов

Накануне Центризбирком России передал думский мандат Александра Меткина боксёру Дмитрию Пирогу. Лайфу депутат рассказал, что пока не знает, в каком комитете будет работать.

— Я буду реализовывать определённые программы, с которыми я шёл в Госдуму. О них расскажу чуть позже, когда приступлю к работе и когда появится понимание, в каком направлении двигаться, в каком комитете, — сказал Пирог.

Боксёр рассказал Лайфу, что избрание в Госдуму не стало для него неожиданностью.

— Я проделал много работы. Поэтому избрание в Госдуму не стало для меня сенсацией, — сказал Пирог.

Стоит отметить, что 36-летний спортсмен был 11-м по счёту россиянином, которому удалось завоевать титул чемпиона мира в профессиональном боксе.

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Светлана Савенкова
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