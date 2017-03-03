Первый "Оскар" СССР. Как гипсовую статуэтку вывозили из США во время войны

Оглавление Рыцарь у стенки Путешествие "Оскара" из Нью-Йорка в Москву Их оружие — кинокамера

В октябре 1941 года для русской армии наступили очень тяжёлые времена: немцы подошли к Москве. Обстановка была напряжённой, правительство планировало дать решительный отпор немецким войскам. Тогда же поступил указ снять эти бои. Съёмки возглавили два известных режиссёра-документалиста: Илья Копалин и Леонид Варламов. В итоге фильм "Разгром немецких войск под Москвой" не только поднимал боевой дух советских солдат, но и заслуженно получил самую главную кинематографическую награду.

Рыцарь у стенки

Статуэтка, которую получили наши кинематографисты за документальный фильм о войне, значительно отличается от современной: она меньше, имеет другую форму и сделана не из золотосодержащего сплава, а из обыкновенного гипса, покрытого золотой краской. Зато у этого "Оскара" есть гравировка на латунной пластинке: "Фильму "Москва наносит ответный удар" (так перевели "Разгром немецких войск под Москвой" на английский. — Прим. Лайфа) за показ героизма русского народа и русской армии и за то, что это было сделано в чрезвычайно трудных и опасных условиях". Во время войны было решено не презентовать золотые статуэтки, потому что были случаи, когда лауреаты из-за нужды продавали свои "Оскары", полученные ещё до начала Второй мировой. Киноакадемия дала обещание поменять статуэтку после войны на золотую. Но холодная война всё изменила — первый советский "Оскар" так и остался гипсовым, как рассказала Лайфу старший научный сотрудник Музея кино Эмма Малая. Именно в Музее кино сейчас хранится реликвия.

Путешествие "Оскара" из Нью-Йорка в Москву

В 1942 году фильм "Разгром немецких войск под Москвой" оказался в Америке. Была сделана американская редакция текста и изменено название. В Советском Союзе очень надеялись, что отечественная кинокартина сподвигнет Америку открыть второй фронт. Специально на конкурс киноакадемии картину не отправляли: фильм был распространён по дипломатическим каналам и вошёл в число номинантов на "Оскар". На торжественную церемонию никого из съёмочной группы не отправили. Статуэтки, а их было две — видимо, для каждого режиссёра фильма — получали дипломаты, они же и решили оставить "Оскары" в Посольстве СССР в Америке.

Спустя полгода произошло удачное стечение обстоятельств. Документалист Владислав Микоша, который специализировался на морских боях, и ещё трое его коллег находились на съёмках в Архангельске. Они собирались делать документальный фильм о прибытии союзников через северный конвой. Молодые, отчаянные и с долей авантюризма кинематографисты после съёмок решили отправиться вместе с союзниками в Америку. И им даже не помешало отсутствие документов. Их высадили на острове Эллис, где они 20 дней ожидали от советского посольства разрешения на въезд в США. В это же время в американский прокат вышел "Разгром немецких войск под Москвой". Микоша вспоминал, что в советском посольстве стояли две скульптурки, которые он забирает из посольства и везёт домой. В то время, как и все советские люди, Микоша не мог понять ценность этих "Оскаров": он положил статуэтки в ящики с аппаратурой, не придав им никакого значения, и поехал на родину. Из-за войны в Европе добираться обратно пришлось через Тихий океан, а потом через всю Россию, от Владивостока до Москвы. Со своими документальными материалами и двумя статуэтками Микоша и его коллеги пришли к министру культуру Ивану Большакову. А тот, как гласит легенда, подумав, что "Оскары" золотые, решил отдать их на нужды фронта.

Но министр культуры так и не исполнил своей "угрозы". Через несколько лет одна из статуэток была выставлена в Музее фронтовых операторов, а вторая так и пропала. Режиссёры советского оскароносного фильма никогда так и не увидели своих статуэток. Но они и боялись упоминать о том, что получили премию от американцев, — это могло их скомпрометировать в глазах руководства СССР. О своём "Оскаре" Копалин рассказал в кругу семьи только в 1968 году, когда премию американской киноакадемии получал Сергей Бондарчук за "Войну и мир". По воспоминаниям его дочери, он тогда скромно сказал: "А у меня тоже был "Оскар".

В 90-е годы уцелевшую статуэтку "Оскара" передали в Музей кино. Сейчас ценный экспонат можно увидеть на выставке "Битва за Москву" в Центральном музее Великой Отечественной войны. По словам Эммы Малой, эта премия — символ того, что мировое сообщество признало вклад русской армии в победу во Второй мировой войне.

— Несмотря на то что фильм был сделан в чрезвычайно трудных и опасных условиях, он очень качественный и сильный. Американская киноакадемия, которая присудила эту премию, и американская публика, которая в то время смотрела голливудские фильмы и мало что знала про войну, оценили по достоинству эту картину и как фильм, и как подвиг.

Их оружие — кинокамера

Над съёмками картины "Москва наносит ответный удар" работали 15 операторов. Было создано несколько групп по два-три человека, потому что боевые действия шли в разных направлениях и все их надо было снимать.

Каждое утро операторы садились на разбитые машины у студии, которая находилась в центре Москвы, и выезжали на фронт, а к вечеру возвращались обратно. Тогда стояли сильные морозы, температура днём доходила до –30 градусов. Не самые простые условия для съёмок, не говоря уже о военном положении. Когда плёнки привозили на студию, их тут же проявляли и монтировали. Режиссёру Копалину приходилось ночевать в студии.

До войны в СССР были только стационарные камеры, с которыми было невозможно ползать по снегу. Но с началом боевых действий союзники передали американские ручные камеры. Там было всего 30 метров плёнки, их хватало только на одну минуту съёмки. После надо было открывать бобину, заряжать её и снова снимать только одну минуту. И проделывать это всё на морозе, на котором замерзали моторы и смазки камер. Операторам приходилось отогревать их под полушубком.

Мы понимали, что народ должен как можно быстрее увидеть на экране плоды первых побед своей армии... Монтировали и днём и ночью, в холодных монтажных комнатах, не уходя в убежище даже при воздушных тревогах… Из воспоминаний Ильи Копалина

Монтаж картины был закончен в конце декабря 1941 года. В холодной студии началось озвучивание. Оркестранты, с трудом игравшие замёрзшими руками "Пятую симфонию" Чайковского, смотрели на экран, где показывали сожжённые города, виселицы и трупы, и плакали.