Стоимость ремейка Street Fighter для Switch удивила геймеров
Компания Capcom установила запредельную цену на ремейк классической игры 1991 года выпуска.
Файтинг Ultra Street Fighter II выйдет на консоли Nintendo Switch в мае этого года, а оформить предварительный заказ можно уже сейчас. Однако вряд ли вы захотите это сделать, так как за игру, вышедшую 26 лет назад, придётся отдать 40 долларов.
Street Fighter для Nintendo Switch стоит 40 долларов
Такая новость не обрадовала фанатов, которые планировали вернуть себе былые дни, когда классический файтинг ещё не обзавёлся улучшенной графикой.
Ранее сообщалось, что на Nintendo Switch выйдет множество ремейков хитов 90-х, но вряд ли они найдут своего игрока, так как стоить будут как новые крупные игровые проекты.
Напомним, консоль Nintendo Switch официально поступит в продажу 3 марта 2017 года.