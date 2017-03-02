Песков: На арктический форум приедут главы Исландии и Финляндии

Президенты Исландии и Финляндии Гвюдни Торласиюс Йоуханнессон и Саули Вяйнямё Нийнистё станут гостями Международного арктического форума, который состоится в Архангельске. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы ожидаем, что помимо участия в форуме президент РФ также проведёт и отдельные двусторонние встречи с главами этих государств, — добавил Песков.

IV Международный арктический форум "Арктика — территория диалога" состоится 29–30 марта. Ключевой темой станет "Человек в Арктике". На форум приедут более 1500 человек из 14 стран.