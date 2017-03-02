В Малайзии открыли первую Академию киберспорта
Первые курсы будут посвящены обучению четырём играм: CS:GO, Dota 2, FIFA и League of Legends.
Азиатско-тихоокеанский университет в Малайзии объявил о создании Академии киберспорта. Учебный план составлен совместно с Малайзийской киберспортивной федерацией.
Открыта первая Академия киберспорта в Малайзии
В учебной программе запланированы занятия для желающих освоить профессию киберспортивного менеджера и комментатора.
В академии игроков научат взаимодействовать в команде, обучат навыкам принятия решений и профессионализму в игровой индустрии
Начало программы запланировано на апрель 2017 года. Проходить занятия будут два раза в неделю. Преподаватели по всем ключевым направлениям уже найдены.