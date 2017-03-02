В Малайзии открыли первую Академию киберспорта

Азиатско-тихоокеанский университет в Малайзии объявил о создании Академии киберспорта. Учебный план составлен совместно с Малайзийской киберспортивной федерацией.

В учебной программе запланированы занятия для желающих освоить профессию киберспортивного менеджера и комментатора.

В академии игроков научат взаимодействовать в команде, обучат навыкам принятия решений и профессионализму в игровой индустрии

Начало программы запланировано на апрель 2017 года. Проходить занятия будут два раза в неделю. Преподаватели по всем ключевым направлениям уже найдены.