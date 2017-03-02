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Опубликовано 2 марта 2017, 14:15

В Малайзии открыли первую Академию киберспорта

Фото:&nbsp;&copy; flickr.com/artubr

Фото: © flickr.com/artubr

Первые курсы будут посвящены обучению четырём играм: CS:GO, Dota 2, FIFA и League of Legends.

Азиатско-тихоокеанский университет в Малайзии объявил о создании Академии киберспорта. Учебный план составлен совместно с Малайзийской киберспортивной федерацией.

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Открыта первая Академия киберспорта в Малайзии

Фото: © flickr.com/artubr

В учебной программе запланированы занятия для желающих освоить профессию киберспортивного менеджера и комментатора.

В академии игроков научат взаимодействовать в команде, обучат навыкам принятия решений и профессионализму в игровой индустрии

Руководство образовательного совета университета

Начало программы запланировано на апрель 2017 года. Проходить занятия будут два раза в неделю. Преподаватели по всем ключевым направлениям уже найдены.

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Сергей Сурепин
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