Оборонная компания из США получила тендер, выдав чужие самолёты за свои

L-3 Technologies выдала чужую продукцию за свою, что помогло ей получить тендер на поставку самолётов для правительства Кении, который Госдепартамент США одобрил в последние дни нахождения администрации Обамы у власти.

Журналисты Breitbart News получили фото рекламных материалов компании L-3 Technologies с выставки Defence Exhibition and Conference (IDEX), на которых изображён малый боевой самолёт "Архангел", используемый для охраны госграницы, наблюдения и ближней поддержки с воздуха. При этом самолёт этот производит совсем не L-3 Technologies, а небольшая компания IOMAX USA, Inc., руководимая ветераном-инвалидом.

Журналисты выяснили, что компания L-3 выдала самолёт за свой, что помогло ей получить одобрение на выгодную сделку с кенийской армией на производство 14 таких самолётов на общую сумму $480 млн. Представители L-3 пока отмалчиваются.

То, каким образом компании L-3 удалось получить контракт, стало объектом расследования в Конгрессе США. Стало известно, что Госдепартамент одобрил контракт и тайно уведомил об этом конгресс, сообщив, что "данный контракт позволит выполнить запрос Кении на покупку боевых самолётов для проведения антитеррористических миссий против группировки "Аш-шабаб"*.

EXCLUSIVE: Firm Awarded $418M Kenyan Arms Sale Caught Misrepresenting Products https://t.co/hAiH8AuNsG pic.twitter.com/cLw0nhmHV5 — The Alt Standard (@TheAlt_Media) 2 марта 2017 г.

В компании IOMAX заявили, что они и сами не против поучаствовать в подобном тендере, но они не знали о нём ничего до того момента, пока о его результатах не сообщили 23 января. О контракте известно, что Кения готова потратить $364,4 млн на самолёты и ещё $53,6 млн на сопутствующие услуги. В самой IOMAX сообщили, что они готовы были бы поставить самолёты за $237 млн.

Группа конгрессменов из Северной Каролины под руководством Тедда Бадда на прошлой неделе направила письмо с просьбой провести независимое расследование силами государственных контрольных структур. Он заявил, что "L-3, скорее всего, получила контракт благодаря неверному мнению агентства по оборонному сотрудничеству о том, что данная компания в состоянии производить самолёт, запрошенный кенийской стороной".

Он добавил, что конгрессмены считают — хотя доказательства пока отсутствуют, — что сотрудники Управления ВВС США по закупкам, которые работают по контракту с Госдепартаментом, ввели Госдеп в заблуждение, указав L-3 производителем самолёта.

В Госдепартаменте заявили, что Кения попросила самолёт "исключительно от L-3", так как ВВС Кении заказали "углублённое исследование рынка", но тут же признали, что самого отчёта в глаза не видели. В ВВС США также сообщили, что никакого отчёта им не предоставляли.

Конгрессмены сейчас пытаются различными способами повлиять на дальнейшее прохождение сделки. Они, например, написали письмо послу Кении в США с просьбой отменить результаты тендера.

Кенийские власти планируют направить в США делегацию высокого уровня (министр обороны, члены правительства) для того, чтобы спасти контракт с L-3. Конгрессмены сообщили, что их визит запланирован на третье марта и они готовы к тому, что их будут всеми способами пытаться убедить не останавливать сделку.

Тедд Батт заявил, что в качестве одной из мер он направил в палату представителей резолюцию с требованием остановить сделку. Если резолюция пройдёт, то это будет первым случаем с 1986 года, когда конгресс заблокировал продажу оружия за рубеж.