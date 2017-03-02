Новые игры по "Звёздным войнам" представят уже в апреле

Анонсы должны будут состояться в рамках проведения специального мероприятия Star Wars Celebration, которое состоится в Орландо.

Фестиваль, посвящённый "Звёздным войнам", проводится каждый год и собирает фанатов саги со всего мира. Мероприятие в этот раз посетят разработчики из Electronic Arts, чтобы показать новые проекты по Star Wars.

EA готовит новые игры по Star Wars Скриншот: © L!FE Фото: © starwars.ea.com

Пока точной информации нет. Предполагается, что посетители мероприятия узнают новости о шести играх, которые уже находятся в разработке. Так, например, фанатам могут показать Battlefront 2.

Также будут представлены мобильные игры и пинбол. Во время одного из дней Star Wars Celebration пройдёт встреча с разработчиками Star Wars: The Old Republic, они ответят на вопросы посетителей.