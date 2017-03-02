Новые игры по "Звёздным войнам" представят уже в апреле
Анонсы должны будут состояться в рамках проведения специального мероприятия Star Wars Celebration, которое состоится в Орландо.
Фестиваль, посвящённый "Звёздным войнам", проводится каждый год и собирает фанатов саги со всего мира. Мероприятие в этот раз посетят разработчики из Electronic Arts, чтобы показать новые проекты по Star Wars.
EA готовит новые игры по Star Wars
Пока точной информации нет. Предполагается, что посетители мероприятия узнают новости о шести играх, которые уже находятся в разработке. Так, например, фанатам могут показать Battlefront 2.
Также будут представлены мобильные игры и пинбол. Во время одного из дней Star Wars Celebration пройдёт встреча с разработчиками Star Wars: The Old Republic, они ответят на вопросы посетителей.
Мероприятие Star Wars Celebration будет проходить с 13 по 16 апреля 2017 года.