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Опубликовано 2 марта 2017, 17:35

Новые игры по "Звёздным войнам" представят уже в апреле

Скриншот: &copy; L!FE Фото:&nbsp;&copy; starwars.ea.com

Скриншот: © L!FE Фото: © starwars.ea.com

Анонсы должны будут состояться в рамках проведения специального мероприятия Star Wars Celebration, которое состоится в Орландо.

Фестиваль, посвящённый "Звёздным войнам", проводится каждый год и собирает фанатов саги со всего мира. Мероприятие в этот раз посетят разработчики из Electronic Arts, чтобы показать новые проекты по Star Wars.

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EA готовит новые игры по Star Wars

Скриншот: © L!FE Фото: © starwars.ea.com

Пока точной информации нет. Предполагается, что посетители мероприятия узнают новости о шести играх, которые уже находятся в разработке. Так, например, фанатам могут показать Battlefront 2.

Также будут представлены мобильные игры и пинбол. Во время одного из дней Star Wars Celebration пройдёт встреча с разработчиками Star Wars: The Old Republic, они ответят на вопросы посетителей.

Мероприятие Star Wars Celebration будет проходить с 13 по 16 апреля 2017 года.

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Сергей Сурепин
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