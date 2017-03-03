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Опубликовано 3 марта 2017, 06:15

Завершена разработка хоррора Outlast 2

Фото: &copy;&nbsp;RED BARRELS INC.

Фото: © RED BARRELS INC.

Студия Red Barrels объявила об официальном завершении разработки хоррора Outlast 2.

Основные работы над долгожданным сиквелом Outlast завершены, а дальше разработчики будут заниматься лишь поиском и исправлением ошибок, стараясь довести игру до блеска. Об этом стало известно из официального твиттер-аккаунта Red Barrels.

Изначально Outlast 2 планировали выпустить в конце 2016 года, но позже разработчики сообщили о переносе на первый квартал этого года.

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Хоррор Outlast 2 близок к релизу

Фото: ©  Wikipedia.org

В Сети появлялась информация, что игру должны выпустить уже 18 марта, но представители Red Barrels никак не прокомментировали этот слух.

В оригинальной Outlast игрок пытался сбежать из сумасшедшего дома, прячась от противников и используя режим ночного видения камеры, чтобы пробираться через тёмные комнаты. Средний балл хоррора на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 80 из 100.

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Станислав Погорский
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