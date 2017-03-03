Разработка Horizon: Zero Dawn обошлась почти в два раза дешевле "Ведьмака 3"

По его словам, разработка Horizon: Zero Dawn велась шесть лет. В этот период включён промежуток от стадии препродакшена, когда над игрой работало всего 20 человек, до финального этапа, когда размер команды составлял до 350 сотрудников. Из них 250 человек работали в офисах Guerrilla, а остальные 100 были наняты в Китае на аутсорсе.

Продюсер Horizon: Zero Dawn Ламберт Вольтербик Мюллер в интервью NRC рассказал о том, сколько ресурсов потребовалось для создания ролевого экшена.

Финальный бюджет игры составил 45 миллионов евро. Столько же стоила первая Watch Dogs, а польская RPG "Ведьмак 3" обошлась студии CD Projekt RED в 80 миллионов долларов. В то же время у другой игры с открытым миром, GTA V, был бюджет в размере 230 миллионов долларов. Мюллер не уточнил, включены ли в названную сумму затраты на маркетинговую кампанию Horizon: Zero Dawn.

Horizon: Zero Dawn вышла на PS4 1 марта этого года. Средний балл игры на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 88 из 100.