Steam составил список подозрительных для VAC программ
Скриншот: © L!FE Фото: © Steam
Пользователь Steam нашёл список программ, за который система защиты от читов VAC может выдать предупреждение игрокам.
Пользователь Reddit обнаружил, что поддержка сервиса Steam опубликовала список программ, конфликтующих с системой VAC. Среди них есть такое популярное ПО, как CCleaner и Powershell, а также Sandboxie, Cheat Engine, IObit Start Menu 8, Process Hacker, DLL Injectors, Hypervisors.
В список также вошли Steam Idlers — так называются программы, которые позволяют пользователям Steam автоматически получать коллекционные карточки, обычно выдающиеся за проведённое время в играх.
Найдены программы, которые конфликтуют с античитом Steam
Valve советует игрокам отключать перечисленные выше программы во время игры. Также проблемы могут возникнуть из-за пользовательских модификаций, заменяющих текстуры, и любых других изменений игровых файлов.
В случае нарушения этих правил система VAC может отключить пользователя от игрового сервера или выдать предупреждение. При повторных инцидентах есть шанс получить бан.