Steam составил список подозрительных для VAC программ

Пользователь Steam нашёл список программ, за который система защиты от читов VAC может выдать предупреждение игрокам.

Пользователь Reddit обнаружил, что поддержка сервиса Steam опубликовала список программ, конфликтующих с системой VAC. Среди них есть такое популярное ПО, как CCleaner и Powershell, а также Sandboxie, Cheat Engine, IObit Start Menu 8, Process Hacker, DLL Injectors, Hypervisors.

В список также вошли Steam Idlers — так называются программы, которые позволяют пользователям Steam автоматически получать коллекционные карточки, обычно выдающиеся за проведённое время в играх.