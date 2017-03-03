Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 марта 2017, 07:36

Steam составил список подозрительных для VAC программ

Скриншот: &copy; L!FE Фото: &copy;&nbsp;Steam

Скриншот: © L!FE Фото: © Steam

Пользователь Steam нашёл список программ, за который система защиты от читов VAC может выдать предупреждение игрокам.

Пользователь Reddit обнаружил, что поддержка сервиса Steam опубликовала список программ, конфликтующих с системой VAC. Среди них есть такое популярное ПО, как CCleaner и Powershell, а также Sandboxie, Cheat Engine, IObit Start Menu 8, Process Hacker, DLL Injectors, Hypervisors.

В список также вошли Steam Idlers — так называются программы, которые позволяют пользователям Steam автоматически получать коллекционные карточки, обычно выдающиеся за проведённое время в играх.

image

Найдены программы, которые конфликтуют с античитом Steam

Valve советует игрокам отключать перечисленные выше программы во время игры. Также проблемы могут возникнуть из-за пользовательских модификаций, заменяющих текстуры, и любых других изменений игровых файлов.

В случае нарушения этих правил система VAC может отключить пользователя от игрового сервера или выдать предупреждение. При повторных инцидентах есть шанс получить бан.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • steam
  • valve
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar