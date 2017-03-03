Авторы No Man's Sky предпочли получению награды ужин

На мероприятии для игровых разработчиков GDC провели церемонию вручения наград. Один из призёров не явился для награждения.

Одним из победителей Game Developers Choice Awards 2017 стала команда Hello Games, выпустившая в прошлом году скандально известную "песочницу" No Man's Sky. Их игру наградили за инновации, но разработчики не вышли на сцену за призом — в это время они ужинали неподалёку.

Как оказалось, разработчики проголодались во время награждения и пошли ужинать. За едой они как раз обсуждали, что точно не получат никаких наград. После инцидента, произошедшего на Game Developers Choice Awards, им было очень неловко.

No Man's Sky вышла на PC и PS4 в августе прошлого года и вызвала массу недовольства. Игрокам обещали, что они получат возможность путешествовать по случайно сгенерированным планетам, участвовать в космических боях, присоединяться к фракциям и даже (с очень маленьким шансом) встречать других игроков. После выхода оказалось, что реализована лишь часть обещанных функций, а те, что реализованы, во многом отличаются от показанного в ролике.

Тем не менее на Game Developers Choice Awards игру решили отметить за алгоритм, способный генерировать целые миры случайным образом.