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Регион
Опубликовано 3 марта 2017, 10:47

В Швеции пассажиров лайнера "Тайских авиалиний" эвакуировали из-за угрозы взрыва

Согласно предварительным данным, инцидент произошёл в аэропорту Арланда в Стокгольме перед вылетом рейса на Пхукет.

В ночь на 3 марта пассажиры самолёта Thai Airways были эвакуированы из-за угрозы взрыва. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошёл в аэропорту Арланда в Стокгольме. На борту находилось 300 пассажиров.

— Нам поступили сведения об угрозе в отношении одного из рейсов. Речь идёт о телефонном звонке, но звонили не нам. Мы восприняли эту угрозу как серьёзную, — заявил представитель полиции Стокгольма Свен-Эрик Ульссон.

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Арина Демидова
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