В Швеции пассажиров лайнера "Тайских авиалиний" эвакуировали из-за угрозы взрыва
Согласно предварительным данным, инцидент произошёл в аэропорту Арланда в Стокгольме перед вылетом рейса на Пхукет.
В ночь на 3 марта пассажиры самолёта Thai Airways были эвакуированы из-за угрозы взрыва. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошёл в аэропорту Арланда в Стокгольме. На борту находилось 300 пассажиров.
During the night a Thai Airways aircraft has been parked remote at Stockholm Arlanda Airport because of a bomb threat yesterday evening. pic.twitter.com/SDXlkUHVH8— Flightradar24 (@flightradar24) 3 марта 2017 г.
— Нам поступили сведения об угрозе в отношении одного из рейсов. Речь идёт о телефонном звонке, но звонили не нам. Мы восприняли эту угрозу как серьёзную, — заявил представитель полиции Стокгольма Свен-Эрик Ульссон.