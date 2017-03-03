Создатели Overwatch представили нового героя Орису

Blizzard представила 24-го по счёту играбельного героя для командного шутера Overwatch.

Для защиты жителей Нумбани от злодея Громобоя (Doomfist в английской версии) широко использовались роботы модели OR15. Недавно на тестовом сервере обновили карту Нумбани, добавив в неё следы разрушения после очередного нападения Громобоя — роботы не справились со своей задачей. Одного из них забрала себе гениальная африканская девочка Ифи. Она усовершенствовала металлического защитника, установила ему модуль личности и дала имя — Ориса.

Ориса относится к типу героев-защитников. Она обладает большим количеством здоровья и мощной пушкой-пулемётом, при использовании которой робот медленнее передвигается. Ориса может устанавливать барьер, защищающий союзников, временно становиться невосприимчивой к эффектам оглушения и замедления, а также стрелять сферой, которая при повторном использовании притягивает к себе и замедляет противников. Ультимативная способность Орисы устанавливает катализатор, повышающий урон её и союзников поблизости. Оппоненты могут уничтожить устройство, если его не защищать.

Для Overwatch анонсирован новый защитный герой Фото: © кадр из видео с канала на Youtube/Overwatch RU