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Опубликовано 3 марта 2017, 10:16

Автор Doom заплатил создателю Prince of Persia за использование пиратских копий

Фото: &copy; twitter/Jordan Mechner

Фото: © twitter/Jordan Mechner

Разработчик Doom и Quake Джон Кармак решил заплатить гейм-дизайнеру Джордану Мекнеру за то, что использовал пиратские копии его игр в детстве.

Спустя много лет Джон Кармак решил вернуть долг за игру в пиратские копии. Об этом жесте он рассказал в своём "твиттере".

Кармак отдал гейм-дизайнеру Джордану Мекнеру 40 долларов, тем самым возместив стоимость его игр Karateka и Prince of Persia, за которые Джон не заплатил в детстве.

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Автор Doom заплатил 40 долларов создателю Prince of Persia за использование пиратских игр

Фото: © Flickr/Nick Poyntz

Сам Мекнер больше был рад встретиться с Кармаком — гейм-дизайнеры увиделись на конференции GDC, проходящей в Сан-Франциско. В связи с этим Джордан опубликовал совместное фото с создателем Doom в "Твиттере".

Джордан Мекнер является создателем как оригинальной двухмерной Prince of Persia, так и её трёхмерного перезапуска. Чем гейм-дизайнер занимается сейчас, неизвестно.

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Станислав Погорский
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