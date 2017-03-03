Автор Doom заплатил создателю Prince of Persia за использование пиратских копий
Фото: © twitter/Jordan Mechner
Разработчик Doom и Quake Джон Кармак решил заплатить гейм-дизайнеру Джордану Мекнеру за то, что использовал пиратские копии его игр в детстве.
Спустя много лет Джон Кармак решил вернуть долг за игру в пиратские копии. Об этом жесте он рассказал в своём "твиттере".
Just gave Jordan Mechner a very late $40 for the pirated copies of Karateka and Prince of Persia in my youth.— John Carmack (@ID_AA_Carmack) 2 марта 2017 г.
Кармак отдал гейм-дизайнеру Джордану Мекнеру 40 долларов, тем самым возместив стоимость его игр Karateka и Prince of Persia, за которые Джон не заплатил в детстве.
Автор Doom заплатил 40 долларов создателю Prince of Persia за использование пиратских игр
Фото: © Flickr/Nick Poyntz
Сам Мекнер больше был рад встретиться с Кармаком — гейм-дизайнеры увиделись на конференции GDC, проходящей в Сан-Франциско. В связи с этим Джордан опубликовал совместное фото с создателем Doom в "Твиттере".
I just met John Carmack! And he gave me forty bucks! @ID_AA_Carmack pic.twitter.com/TzLdl95aWf— Jordan Mechner (@jmechner) 2 марта 2017 г.
Джордан Мекнер является создателем как оригинальной двухмерной Prince of Persia, так и её трёхмерного перезапуска. Чем гейм-дизайнер занимается сейчас, неизвестно.