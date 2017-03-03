Final Fantasy XV показали на PC

На конференции GDC 2017 в Сан-Франциско разработчики из Square Enix показали Final Fantasy XV, запущенную на PC.

Данная версия является всего лишь технической демонстрацией игры, запущенной на видеокарте Nvidia GeForce GTX 1080 Ti. В ней почти нет непосредственно игрового процесса, однако ролик показывает, что движок игры стабильно работает на PC.

Хотя это не стоит воспринимать как подтверждение появления PC-версии Final Fantasy XV, это всё ещё может произойти. Представители Square Enix до сих пор не давали однозначного комментария, появится ли игра на персональных компьютерах.

Final Fantasy XV вышла на PS4 и Xbox One 29 ноября 2016 года.