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Регион
Опубликовано 3 марта 2017, 12:06

Создатели "Форсажа" экранизируют игру о китайской мафии

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Студия Original Film объявила об экранизации игры Sleeping Dogs с Донни Йеном в главной роли.

Глава Original Film Нил Моритц станет продюсером полнометражной экранизации экшена с открытым миром Sleeping Dogs от Ubisoft.

На главную роль уже утверждён актёр Донни Йен, известный по ролям в серии "Ип Ман" и фильме "Изгой-один. Звёздные войны. Истории". Йен сыграет полицейского офицера под прикрытием, который пытается пресечь деятельность китайских триад.

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Создатели "Форсажа" взялись за экранизацию игры про китайскую мафию

Фото: © wikipedia.org

Поклонники Sleeping Dogs, вышедшей в августе 2012 года, уже давно ждут анонса сиквела. Шансов на возвращение франшизы уже практически не было, но потенциальный успех фильма может стать причиной возобновления разработки второй части.

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Станислав Погорский
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