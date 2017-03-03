Создатели "Форсажа" экранизируют игру о китайской мафии

На главную роль уже утверждён актёр Донни Йен, известный по ролям в серии "Ип Ман" и фильме "Изгой-один. Звёздные войны. Истории". Йен сыграет полицейского офицера под прикрытием, который пытается пресечь деятельность китайских триад.

Поклонники Sleeping Dogs, вышедшей в августе 2012 года, уже давно ждут анонса сиквела. Шансов на возвращение франшизы уже практически не было, но потенциальный успех фильма может стать причиной возобновления разработки второй части.