Создатели "Форсажа" экранизируют игру о китайской мафии
Фото: © wikipedia.org
Студия Original Film объявила об экранизации игры Sleeping Dogs с Донни Йеном в главной роли.
Глава Original Film Нил Моритц станет продюсером полнометражной экранизации экшена с открытым миром Sleeping Dogs от Ubisoft.
На главную роль уже утверждён актёр Донни Йен, известный по ролям в серии "Ип Ман" и фильме "Изгой-один. Звёздные войны. Истории". Йен сыграет полицейского офицера под прикрытием, который пытается пресечь деятельность китайских триад.
Создатели "Форсажа" взялись за экранизацию игры про китайскую мафию
Фото: © wikipedia.org
Поклонники Sleeping Dogs, вышедшей в августе 2012 года, уже давно ждут анонса сиквела. Шансов на возвращение франшизы уже практически не было, но потенциальный успех фильма может стать причиной возобновления разработки второй части.