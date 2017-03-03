В Госдуму внесли законопроект о запрете ввоза санкционки из стран ЕАЭС
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В Госдуму внесли законопроект, который регламентирует ввоз продуктов из стран Евразийского экономического союза. Стоит отметить, что документ подготовлен Минфином. Согласно проекту, российское правительство предлагает наделить правом вводить в стране запрет на оборот отдельных категорий товаров. В первую очередь речь идёт о предметах торговли, которые поступают в оборот страны по тарифам, отличающимся от ставок, установленных Таможенным союзом. Об этом сообщается на сайте правительства.
— Принятие законопроекта будет способствовать повышению эффективности контроля за запретом оборота отдельных категорий товаров на территории России, обеспечению единых условий оборота товаров, независимо от используемых хозяйствующими субъектами способов их поставки, видов сделок и других факторов, — рассчитывают в Минфине.
Авторы законопроекта отмечают, что регламент на ввоз продуктов поможет обеспечить единые условия оборота независимо от способов их поставок и видов сделок.