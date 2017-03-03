В Госдуму внесли законопроект о запрете ввоза санкционки из стран ЕАЭС

В Госдуму внесли законопроект, который регламентирует ввоз продуктов из стран Евразийского экономического союза. Стоит отметить, что документ подготовлен Минфином. Согласно проекту, российское правительство предлагает наделить правом вводить в стране запрет на оборот отдельных категорий товаров. В первую очередь речь идёт о предметах торговли, которые поступают в оборот страны по тарифам, отличающимся от ставок, установленных Таможенным союзом. Об этом сообщается на сайте правительства.