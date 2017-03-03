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Опубликовано 3 марта 2017, 14:52

Сохранения игр для Nintendo Switch нельзя переносить между консолями

Фото &copy;&nbsp;dpa/picture-alliance/EAST NEWS

Фото © dpa/picture-alliance/EAST NEWS

Стало известно об ограничении для сохранений на консоли Nintendo Switch — их нельзя переносить на другие консоли или карту памяти.

Nintendo Switch поддерживает загрузку цифровых версий игр, а для их повторного получения на другой консоли требуется войти в свой Nintendo ID и указать новую консоль как основную. Однако при "переезде" нельзя перенести свои сохранения — они строго привязаны к одному устройству.

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Файлы сохранений для игр Nintendo Switch привязаны к одной консоли

Фото © dpa/picture-alliance/EAST NEWS

Проблема осталась и после системного обновления "первого дня", которое добавило несколько новых функций консоли, в том числе поддержку SD карт памяти. На них сохранения перенести также нельзя.

Пока неизвестно, собирается ли Nintendo добавить такую возможность в будущем, но на данный момент пользователи консоли не нашли способа скопировать файлы сохранения на другую консоль: они не записываются на игровые картриджи, не переносятся на карту памяти и не загружаются в "облако".

Nintendo Switch поступила в продажу 3 марта.

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Станислав Погорский
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