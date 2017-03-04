Вместо тюльпанов и сковородок. Что дарить на 8 марта девушке-гику

Игры и всё, что с ними связано

Тем, чьи подруги являются фанатками определённых игровых жанров или комиксовых и мультипликационных вселенных, 8 марта можно только позавидовать. Универсальным вариантом будет подходящий мерч: футболки, украшения, коврики для мышей, рюкзаки и прочее, прочее. Во многих играх можно дарить контент: персонажей, скины, иконки. Это довольно бюджетный вариант, но тоже очень приятный.

С комиксами и книгами немного сложнее, поэтому, если не хотите подарить дубль, лучше купите девушке сертификат в магазин. В этом смысле нет никакой разницы между женским и мужским подарком, тут важно порадовать душу фаната, а не подчеркнуть его пол.

Эмоции

Многие люди, увлечённые играми, ищут в них яркие переживания и эмоции, не доступные в реальной жизни. Можете двинуть напрямик и организовать такое мероприятие, которое восполнит нехватку ощущений и запомнится надолго. Сейчас таких услуг очень много: лазертаг для любительниц шутеров, квесты различных жанров (в том числе с живыми актёрами) — страшные, сложные, необычные. Того, кто с ними уже знаком, можно удивить ролёвкой, разработанной на заказ у профессиональных игротехников. Это более дорогой вариант и его нужно готовить заранее, но, как правило, такие игры рассчитаны на довольно большое число игроков — до 20. Так что это неплохая идея для подарка девушкам на работе.

Искусство

Если ваша подруга может часами разглядывать арты к любимым играм и портфолио классных художников, то тут тоже целое поле для деятельности. Можно заказать её портрет в любимой стилистике или у любимого автора — скорее всего, это обойдётся не очень дорого, а запомнится надолго. Если она сама любит рисовать, замечательным подарком будет мастер-класс в любимой технике. Сейчас увлечение рисованием снова становится массовым, так что и для коллег по работе это может быть очень приятным сюрпризом.

Не обязательно ограничиваться рисунком — hand-made движение изобилует всякими необычными практиками: создание бижутерии, валяние из шерсти, скрапбукинг и другие страшные слова. Важно только заранее определиться с содержанием и форматом — складывать розочки из гофрированной бумаги фанатки Marvel не станут. А вот делать серьги из полимерной глины в виде щита Капитана Америки — это совсем другое дело! Организаторы таких мероприятий сами обеспечивают все необходимые материалы, так что по этому поводу у вас голова болеть не будет.

Экзотика

Девушки-гики обычно восприимчивы ко всему новому и необычному, редко подвержены консерватизму. Светильник-планетарий станет небанальным подарком для фанаток "Звёздных войн" или "Звёздного пути".

Интересным и умиротворяющим вариантом может быть настольный аквариум с подсветкой, а если девушка любит насекомых, — то муравьиная ферма. Дарить животных на праздники — не очень хорошая идея, но если девушка любит заботиться о них, то рыбёхи и муравьи не пропадут. Тем более что ухода за ними нужно очень мало.

Гаджеты

Да, девушки тоже это любят, а зачастую и неплохо в них разбираются, особенно те, кто играет в игры. Внешние аккумуляторы, наушники, фитнесс-браслеты, игровые мыши — всё это здорово и точно пригодится в хозяйстве. Есть и типично женские штучки из этой серии, вроде чехла для телефона с зеркалом и подсветки для сумочки, чтобы там наконец-то можно было быстро что-то найти.

Производители гаджетов, ориентированных на женщин, часто считают, что розовый цвет и милые картинки — это наверняка путь к успеху. Нет. Слишком долго объяснять, почему. Просто учитывайте это.

Пожалуй, универсальный совет при выборе подарка — отталкиваться не от своих предпочтений и формального "надо что-то женственное, это же Женский день", а от того, что было бы приятно и порадовало бы конкретного человека. В конце концов, праздники же для этого и придуманы!