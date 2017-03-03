В Ливии освободили задержанного на танкере российского моряка

Российского моряка, задержанного в Ливии вместе с другими членами экипажа танкера "Теметерон", освободили. Как сообщили в МИД РФ, старший механик Пащенко в скором времени будет отправлен на родину.

— Сегодня, 3 марта, при содействии Посольства РФ в Триполи, временно базирующегося в Тунисе, он будет отправлен на родину, — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.