В Ливии освободили задержанного на танкере российского моряка
Российского моряка, задержанного в Ливии вместе с другими членами экипажа танкера "Теметерон", освободили. Как сообщили в МИД РФ, старший механик Пащенко в скором времени будет отправлен на родину.
— Сегодня, 3 марта, при содействии Посольства РФ в Триполи, временно базирующегося в Тунисе, он будет отправлен на родину, — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Всего было освобождено шесть членов интернационального экипажа "Теметерона".