Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 марта 2017, 14:28

В Ливии освободили задержанного на танкере российского моряка

Российского моряка, задержанного в Ливии вместе с другими членами экипажа танкера "Теметерон", освободили. Как сообщили в МИД РФ, старший механик Пащенко в скором времени будет отправлен на родину.

— Сегодня, 3 марта, при содействии Посольства РФ в Триполи, временно базирующегося в Тунисе, он будет отправлен на родину, — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Всего было освобождено шесть членов интернационального экипажа "Теметерона".

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • Ливия
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar