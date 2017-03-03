Игра окончена. Пять провалившихся консолей

Apple Pippin

Компания Apple стала популярной благодаря своим инновационным устройствам. Но мало кто знает, что в середине 90-х она пыталась выйти на рынок игровых приставок. Создав консоль Apple Pippin. Которая, разумеется, провалилась.

Выход Apple Pippin состоялся в 1995 году. На тот момент того ажиотажа вокруг Apple, который есть сейчас, не было и в помине. Приставка не могла конкурировать с такими крупными игроками, как Nintendo и PlayStation.

Стоимость приставки составляла 600 долларов — огромная сумма на тот момент. Единственным производителем приставки стала компания Bandai. Консоль не успела расправить крылья и отправилась в Лету с титулом одной из самых провальных игровых консолей всех времён.

Ouya

Мы любим игры на наших телефонах за их мобильность. Достали свой "андроид" в метро, постреляли птичками, полопали шарики и можно спокойно возвращаться к делам. Но перенос мобильных игр на экраны телевизоров выглядит как минимум странно. Именно эту стратегию выбрали создатели приставки Ouya.

Ouya была анонсирована летом 2012 года. Сразу же после анонса была запущена кампания на сервисе Kickstarter. Менее чем за неделю проект собрал более миллиона долларов — огромные деньги для консоли размером с кубик Рубика, на которой можно играть в игры для Android.

В 2015 году компания заявила о своём банкротстве. Позднее команда, работающая над приставкой, перешла работать в Razer Inc. А вся линейка игр для Ouya стала доступна на Razer Forge TV — собственной консоли Razer Inc. Гендиректор Ouya Inc. — Джулия Урман — сложила с себя полномочия. На этой грустной ноте приставка прекратила своё существование.

Wii U

Эта консоль должна была сказать новое технологическое слово. Позволить игроку получить новые игровые ощущения благодаря контроллеру, который использовался как дополнительный сенсорный экран. С чем справиться не удалось. Консоль просто не смогла тягаться с Xbox 360 и Sony PlayStation 3.

Стартовая линейка игр также подвела. Из эксклюзивов игроки получили очередную игру про усатого сантехника — New super Mario Bros U и зомби-хоррор ZombiU, который вышел для ПК PlayStation 4 и Xbox One в 2015 году. В данный момент о Wii U вряд ли кто вспомнит, ведь Nintendo запускает новую консоль Nintendo Switch.

Virtual Boy

Сейчас шлемы виртуальной реальности находятся в зените популярности и одновременно остаются тёмной лошадкой. Но в 1995 году Nintendo уже создали такую систему — Virtual Boy, способную передавать трёхмерное изображение при надевании специального шлема.

Стоимость игровой консоли составляла около 180 долларов — 900 рублей в 1995 году. Баснословные деньги за возможность погрузиться в виртуальную реальность. Даже популярность Nintendo на рынке видеоигр в тот момент не смогла спасти систему от коммерческого провала.

Некоторые считают, что именно выпуск Virtual Boy стал предпосылкой к потере компанией лидерства на рынке, несмотря на скорый выход Nintendo 64. PlayStation потеснила конкурентов без особых трудностей.

Sega Saturn

Компания Sega считалась королевой игровых приставок до 1994 года. Sega Saturn — предопределила свержение компании с пантеона производителей игровых систем. Приставку представляли как убийцу PlayStation. Продажи были запущены за две недели до запуска системы от Sony.

Однако ранний старт продаж Sega провалила. PlayStation продавалась в разы лучше, и преимущество было нивелировано в кратчайшие сроки. Вследствие плохих продаж и сложной архитектуры приставки Sega решила прекратить поддержку приставки, что негативно сказалось на репутации компании. Многие производители видеоигр отказались поддерживать продукты компании в будущем, что не пошло на пользу производителю когда-то знаменитых игровых устройств.