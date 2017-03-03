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Регион
Опубликовано 3 марта 2017, 15:20

Экс-депутата Госдумы Вороненкова объявили в международный розыск

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова объявили в международный розыск. Об этом стало известно во время заседания в Басманном суде Москвы.

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Бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, сбежавшего на Украину, объявили в международный розыск

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

— Вороненков объявлен в международный розыск. По моему мнению, это абсолютно законно, — сообщил следователь.

Представитель СКР также добавил, что срок следствия по делу бывшего депутата от КПРФ, обвиняемого в организации мошенничества, продлили до 24 апреля.

Напомним, Денис Вороненков был объявлен в федеральный розыск после того, как следователи активизировали расследование дела о рейдерском захвате здания в Москве. Экс-депутату Госдумы было заочно предъявлено обвинение, так как сейчас он скрывается на Украине.

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Сидякин Олег
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