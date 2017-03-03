Экс-депутата Госдумы Вороненкова объявили в международный розыск

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова объявили в международный розыск. Об этом стало известно во время заседания в Басманном суде Москвы.

Бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, сбежавшего на Украину, объявили в международный розыск Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

— Вороненков объявлен в международный розыск. По моему мнению, это абсолютно законно, — сообщил следователь.

Представитель СКР также добавил, что срок следствия по делу бывшего депутата от КПРФ, обвиняемого в организации мошенничества, продлили до 24 апреля.