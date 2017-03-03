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Опубликовано 3 марта 2017, 15:30

Володин почтил память жертв геноцида армян на холме Цицернакаберд

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил мемориальный комплекс "Цицернакаберд" в Ереване, посвящённый жертвам геноцида армян. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий.

Володин возложил цветы к Вечному огню, а также осмотрел уникальную экспозицию музея, где хранятся документы и фотографии, раскрывающие историю подготовки и осуществления геноцида армян правящими кругами Турции.

В столицу Республики Армения Володин прибыл с однодневным визитом, в рамках которого у него состоятся встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном и председателем Национального собрания республики Галустом Саакяном. А в аэропорту российскую делегацию встретил вице-спикер

Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов, который подарил спикеру Госдумы значок в виде незабудки, которая считается признанной эмблемой столетней годовщины тех трагических событий.

Мемориал в честь памяти полутора миллионов армян, погибших во время первого геноцида ХХ века от рук турецкого правительства, был возведён на холме Цицернакаберд в Ереване в 1967 году. С тех пор он является местом паломничества и неотъемлемой частью архитектуры столицы Республики Армения.

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Нонна Амбарцумян
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