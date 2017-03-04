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Опубликовано 4 марта 2017, 08:21

Авторы Prey позволят игрокам самовыразиться

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Разработчики решили поделиться информацией о том, что послужило для них вдохновением во время создания новой игры.

Студия Arkane объединила в шутере Prey сразу несколько игр: здесь можно найти симуляцию Dishonored, ролевые элементы System Shock, а также систему крафтинга Arx Fatalis.

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Разработчики Prey готовы удивить игроков

Фото: © wikipedia.org

Также авторы игры вдохновлялись творчеством студий, которые ещё в 90-х годах занимались созданием проектов с огромным количеством автоматически генерирующихся ситуаций. По словам разработчиков, в новой Prey будет большое количество симуляций, которые наслаиваются друг на друга, а не запрограммированы заранее.

Студия Arkane в первую очередь хочет рассказать сюжет Prey через действия игрока и дополнительную информацию, которая не будет прерывать игровой процесс.

Выход новой Prey состоится 5 мая на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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