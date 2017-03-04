Авторы Prey позволят игрокам самовыразиться

Разработчики решили поделиться информацией о том, что послужило для них вдохновением во время создания новой игры.

Студия Arkane объединила в шутере Prey сразу несколько игр: здесь можно найти симуляцию Dishonored, ролевые элементы System Shock, а также систему крафтинга Arx Fatalis.

Разработчики Prey готовы удивить игроков Фото: © wikipedia.org

Также авторы игры вдохновлялись творчеством студий, которые ещё в 90-х годах занимались созданием проектов с огромным количеством автоматически генерирующихся ситуаций. По словам разработчиков, в новой Prey будет большое количество симуляций, которые наслаиваются друг на друга, а не запрограммированы заранее.

Студия Arkane в первую очередь хочет рассказать сюжет Prey через действия игрока и дополнительную информацию, которая не будет прерывать игровой процесс.