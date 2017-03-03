Сборник из всех игр Far Cry отдают почти даром
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Ubisoft выставила на продажу все игры одной из своих самых популярных и успешных серий со скидкой в 99%.
В магазине цифровой дистрибуции Ubisoft Store появился интересный товар. Разработчики продают все игры серии Far Cry за 44,99 рубля.
Все игры серии Far Cry можно купить за 45 рублей
Фото: © wikipedia.org
Изначальная стоимость составляла 3995 рублей. Теперь же сборник продаётся с 99-процентной скидкой.
В Gold-комплект входят все четыре части и Primal.
Журналист Лайфа воспользовался акцией, однако скачать только что приобретённые игры ему не удалось. По всей видимости, происходящее вызвано техническим сбоем.
Обновлено в 19:32: Спустя несколько минут после публикации новости Ubisoft вернула обычную цену. Будет ли произведён возврат средств тем, кто успел приобрести сборник во время технического сбоя, остаётся неизвестным.