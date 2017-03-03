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Опубликовано 3 марта 2017, 16:21

Сборник из всех игр Far Cry отдают почти даром

Скрин с сайта &copy;&nbsp;ubi.com

Скрин с сайта © ubi.com

Ubisoft выставила на продажу все игры одной из своих самых популярных и успешных серий со скидкой в 99%.

В магазине цифровой дистрибуции Ubisoft Store появился интересный товар. Разработчики продают все игры серии Far Cry за 44,99 рубля.

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Все игры серии Far Cry можно купить за 45 рублей

Фото: © wikipedia.org

Изначальная стоимость составляла 3995 рублей. Теперь же сборник продаётся с 99-процентной скидкой.

В Gold-комплект входят все четыре части и Primal.

Журналист Лайфа воспользовался акцией, однако скачать только что приобретённые игры ему не удалось. По всей видимости, происходящее вызвано техническим сбоем.

Обновлено в 19:32: Спустя несколько минут после публикации новости Ubisoft вернула обычную цену. Будет ли произведён возврат средств тем, кто успел приобрести сборник во время технического сбоя, остаётся неизвестным.

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Сергей Сурепин
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