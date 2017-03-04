Автор The Last of Us намекнул на плохую концовку второй части
Геймдизайнер Нил Дракманн дал интервью израильскому изданию Ynet. Он рассказал журналистам о разработке видеоигр, а также затронул тему своего нового проекта.
По словам Дракманна, завершение The Last of Us II может быть плохим. Без счастливого конца, как и в первой части.
Продолжение The Last of Us может плохо закончиться
Сейчас у Дракманна нет ощущения, что игра завершится хорошо. Геймдизайнер заявил, что у The Last of Us II будет честная история в жестоком, большом и сложном мире. Вероятно, фанаты не будут рады финалу.
Напомним, анонс The Last of Us II состоялся 3 декабря 2016 года. Даты выхода пока нет. Игра будет эксклюзивом для PlayStation 4.