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Опубликовано 4 марта 2017, 07:41

Автор The Last of Us намекнул на плохую концовку второй части

Фото &copy; Flickr/Bj&ouml;rn Olsson

Фото © Flickr/Björn Olsson

Геймдизайнер Нил Дракманн дал интервью израильскому изданию Ynet. Он рассказал журналистам о разработке видеоигр, а также затронул тему своего нового проекта.

По словам Дракманна, завершение The Last of Us II может быть плохим. Без счастливого конца, как и в первой части.

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Продолжение The Last of Us может плохо закончиться

Фото © Flickr/Björn Olsson

Сейчас у Дракманна нет ощущения, что игра завершится хорошо. Геймдизайнер заявил, что у The Last of Us II будет честная история в жестоком, большом и сложном мире. Вероятно, фанаты не будут рады финалу.

Напомним, анонс The Last of Us II состоялся 3 декабря 2016 года. Даты выхода пока нет. Игра будет эксклюзивом для PlayStation 4.

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Сергей Сурепин
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