Автор The Last of Us намекнул на плохую концовку второй части

Геймдизайнер Нил Дракманн дал интервью израильскому изданию Ynet. Он рассказал журналистам о разработке видеоигр, а также затронул тему своего нового проекта.

По словам Дракманна, завершение The Last of Us II может быть плохим. Без счастливого конца, как и в первой части.

Продолжение The Last of Us может плохо закончиться Фото © Flickr/Björn Olsson

Сейчас у Дракманна нет ощущения, что игра завершится хорошо. Геймдизайнер заявил, что у The Last of Us II будет честная история в жестоком, большом и сложном мире. Вероятно, фанаты не будут рады финалу.