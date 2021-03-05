Невидимая граница: как 75 лет назад началась холодная война

С момента возникновения советской власти руководство РСФСР рассматривало все без исключения капиталистические страны в качестве врагов. Это исходило из марксистской доктрины, согласно которой капиталисты непременно будут пытаться уничтожить социалистическое государство, поэтому единственным вариантом, при котором коммунизм может состояться, является мировая революция.

Однако время шло, а мировой революции все никак не происходило. В 30-е годы, уже сосредоточив власть в своих руках, Сталин сформулировал концепцию построения социализма в отдельно взятой стране. Незадолго до войны были предприняты попытки создания антигитлеровского англо-франко-советского союза, но стороны не пришли к пониманию из-за взаимного недоверия.

Лишь после нападения Германии на СССР стороны сумели преодолеть недоверие и пусть и в прагматичных целях, но объединиться в союз.

Попытки экспансии

На Потсдамской и Ялтинской конференциях союзники в общих чертах достигли консенсуса по послевоенному устройству мира и сферам влияний. В сферу влияния СССР переходили восточноевропейские страны, которые освобождались Советской армией. К середине 1945 года СССР располагал огромной и прекрасно обученной армией с большим военным опытом и прекрасным вооружением. Эта машина способна была паровым катком пройтись по любому европейскому государству, что вызывало опасения у союзников.

Черчилль, Рузвельт, Сталин в Ялте. Февраль 1945. Фото © wikipedia

В марте 1945-го СССР выдвинул территориальные претензии к Турции, потребовав вернуть земли, переданные туркам Лениным в начале 20-х годов. Тогда в пылу увлечения мировой революцией Ленин щедро отписал туркам весьма значительную часть земель Российской империи, а также дал денег в обмен на дипломатическое признание со стороны Турции. Только пару десятилетий спустя в Кремле смекнули, что договор с турками оказался неравноценным.

В марте 1945 года министр иностранных дел Молотов предложил туркам вернуть те земли, которые Ленин передал им в 1921 году, а также предоставить военно-морскую базу на черноморских проливах. Турки были готовы предоставить свободный проход Советской армии в случае войны, но не больше. Дипломатические переговоры зашли в тупик, и летом 1946 года советское правительство выдвинуло официальные претензии в дипломатической ноте. Однако турки к тому моменту получили заверения в полной поддержке от американцев и отвергли ноту.

Чуть раньше — в 1941 году — советские и британские войска совместно оккупировали Иран из-за потенциальной опасности захвата его нефтяных месторождений немцами. Армии находились там до конца Второй мировой войны. Согласно договорённостям, армии союзников должны были покинуть Иран не позднее чем через полгода после окончания войны.

Однако в декабре 1945 — январе 1946 года при советской поддержке в северных провинциях Ирана были провозглашены два государства: Демократическая Республика Азербайджан и курдское Мехабадское государство. 1 марта были выведены британские войска, однако советские войска остались в стране. Иран поднял вопрос о выводе советских войск на Совете Безопасности ООН. СССР подвергся серьёзному дипломатическому нажиму со стороны Британии и США и в конце концов через три недели уступил, начав вывод войск в обмен на создание совместной советско-иранской нефтяной компании.

Кроме того, СССР пытался добиться на Лондонской конференции получения протектората над Ливией, чтобы присутствовать и в Средиземноморском регионе. Но это также не удалось.

Смерть Рузвельта

Американский президент Франклин Рузвельт скончался в апреле 1945 года, ещё до окончания войны. Из-за его политики Нового курса многие его противники в Америке считали Рузвельта коммунистом. Им он, конечно, не был, однако в отношениях с ССР придерживался прагматичного, а не идеологического подхода. Именно в начале первого президентского срока Рузвельта американцы установили дипломатические отношения с СССР, сделав это последними из великих держав.

Франклин Рузвельт. Фото © wikipedia

Рузвельт прекрасно понимал, что СССР Америке не соперник — как из-за принципиально разных экономических укладов, так и из-за огромного расстояния между странами, фактически делавшими невозможной полноценную войну в условиях развития довоенной техники. Главным экономическим конкурентом США была Британская империя, которая мешала американским товарам попадать в её многочисленные колонии. Поэтому главным условием вступления в войну американцев было подписание англичанами Атлантической хартии, в которой они обязались содействовать деколонизации послевоенного мира, что открывало бы огромные рынки для американских товаров.

Прагматичный Рузвельт был готов сотрудничать с СССР, закрыв глаза на идеологические противоречия и признавая за СССР право на определённые сферы влияния. Но после неожиданной смерти Рузвельта страну возглавил вице-президент Гарри Трумэн. Он был выдвинут кандидатом в вице-президенты Демократической партией на смену прежнему рузвельтовскому вице-президенту Генри Уоллесу, который имел репутацию самого симпатизирующего СССР американского политика.

Трумэн же придерживался полностью противоположных взглядов. Он полагал, что с коммунизмом надо бороться повсюду, и считал Рузвельта слишком мягким и уступчивым за то, что он позволил включить Восточную Европу в сферу влияния СССР.

Некоторое время после прихода к власти происходило противоборство между сторонниками старого рузвельтовского курса во главе с Уоллесом, считавшими, что новая доктрина Трумэна приведёт к очередной безумной войне, и сторонниками Трумэна, считавшими, что никаких послаблений коммунистическим режимам давать нельзя и необходимо бороться с ними повсюду. В конце концов верх взял Трумэн, отправивший своего соперника в отставку с министерского поста.

Длинная телеграмма Кеннана

В феврале 1946 года американское руководство запросило у своего посла в СССР Джорджа Кеннана отчёт о причинах, по которым СССР отказывается присоединиться к Международному валютному фонду. Кеннан вместо короткого ответа отправил развёрнутый ответ на несколько страниц, исчерпывающе характеризующий достоинства и недостатки советской власти. Это послание, получившее название "Длинная телеграмма", послужило основой для доктрины Трумэна, а сам Кеннан считается одним из главных архитекторов холодной войны. Краткое содержание этой телеграммы сводилось к следующим пунктам:

Джордж Фрост Кеннан. Фото © wikipedia

— Советское правительство уважает только силу. Оно будет пробовать на прочность всех противников, но если увидит серьёзное сопротивление и силу, то отступит и не будет идти на открытую конфронтацию и доводить ситуацию до войны.

— Советская система не смогла создать механизм передачи власти от одного лидера к другому. После смерти Ленина шла жестокая и кровавая борьба за власть на протяжении 15 лет. Можно ожидать, что после смерти Сталина случится нечто подобное.

— Сила советской пропаганды в капиталистических странах — в её разрушительной направленности и популизме. Поэтому в противовес советской пропаганде необходимо создать какую-то конструктивную программу и оказывать экономическую поддержку странам, в которых существует опасность прихода к власти коммунистов.

— Отсталые колонии западных стран будут главным источником проблем и будут наиболее подвержены коммунистической пропаганде.

— Мирное сосуществование с СССР вполне возможно, но для этого необходимо сплотить западные страны и оказывать решительное противодействие всем попыткам коммунистической экспансии за пределами её сферы влияния.

Телеграмма Кеннана произвела такой фурор в американской администрации, что её копии были разосланы всем американским чиновникам для чтения. Позднее некоторые пункты из этой программы стали пунктами внешнеполитической доктрины Трумэна.

Фултонская речь

Фото © wikipedia

5 марта 1946 года оппозиционный британский политик Уинстон Черчилль произнёс речь, которая официально считается началом холодной войны. Несмотря на несколько реверансов в сторону "его военного товарища Сталина", Черчилль раскритиковал сложившееся в Европе положение вещей, когда две её географические части оказались по разные стороны баррикад, выразил опасение из-за растущего влияния коммунистической идеологии и заявил, что, хотя он не считает, что СССР хочет новой войны, однако он знает, что советское правительство уважает только военную силу и главный способ избежать новой разрушительной войны — создать такую военную силу. Сделать это должны Британия и США, под эгидой которых объединятся все остальные страны, пока ещё не попавшие под влияние коммунизма. "Эта не та освобождённая Европа, за которую мы боролись", — охарактеризовал сложившуюся ситуацию Черчилль.

Хотя свою речь он произносил как частное лицо, он сделал это в присутствии американского президента Трумэна, которому речь очень понравилась. Сталину речь совсем не понравилась. Подождав несколько дней, он ответил в советской "Правде", заявив, что господин Черчилль всё больше напоминает Гитлера и пытается развязать новую войну уже с позиций англосаксонского расизма.

Доктрина Трумэна

Трумэн, Гарри. Фото © wikipedia

К 1947 году были сформулированы основные положения новой внешнеполитической доктрины президента. Согласно им, в целях мира и процветания Америки она должна была отказаться от своей традиционной двухсотлетней политики изоляционизма и невмешательства в дела европейских держав. Новая политика определялась как политика противодействия любым попыткам советской экспансии. Как только СССР пытался поддерживать коммунистические силы в какой-то отдельно взятой стране, от Америки требовалось оказать как можно большую поддержку противоборствующей стороне.

Кроме того, с целью противодействия распространению коммунистического влияния все европейские государства, разорённые войной, должны получить от Америки финансовую поддержку в рамках специального плана Маршалла. Потому что только богатая и обеспеченная Европа, жители которой ни в чём не нуждаются, сможет устоять перед разрушительной коммунистической пропагандой. Главным условием получения финансовой помощи является устранение из национальных правительств коммунистических политиков.

Блокада Берлина

Согласно договорённостям, союзники по антигитлеровской коалиции управляли своими отдельными оккупационными зонами, а Берлин был разделён на две части. Западной сообща управляли западные страны, восточной — СССР. В 1948 году западные союзники объединили свои оккупационные зоны в одну, получившееся образование стало именоваться Тризонией. В СССР это восприняли как нарушение договорённостей и попытку воссоздать капиталистическую Германию. В ответ СССР вышел из Контрольного совета, сообща управлявшего оккупированными территориями.

Обе стороны стали готовить денежную реформу, но союзники успели сделать это на несколько дней раньше. Из-за условий обмена старых денег на новые у жителей Западного Берлина осталось на руках много старой валюты, которая ещё принималась в восточном Берлине, где реформу не успели провести. Чтобы избавиться от обесценившихся денег, жители западной части города стали сметать с прилавков продукты в восточной части, которая оказалась к этому не готова.

В СССР это сочли диверсией и в ответ организовали сухопутную блокаду западной части города, а жителям предложили получать продовольствие по карточкам в Восточном Берлине. В ответ союзники ограничили для жителей Западного Берлина возможность получать продукты в Восточном (вплоть до прямого запрета в некоторых случаях) и организовали снабжение города по воздуху. Блестящей находкой стало применение т.н. изюмных бомбардировок, когда с самолётов на парашютах сбрасывались шоколадки, жевательные резинки и прочие сладости. К местам таких бомбардировок сбегались дети, и для многих немцев, чьё детство пришлось на полуголодные военные и послевоенные годы, падающие прямо с неба на парашютиках сладости стали одним из самых ярких воспоминаний детства.

Во многом благодаря этим изюмным бомбардировкам блокада завершилась убедительной имиджевой победой союзников, чья популярность в мире значительно выросла, а вот популярность СССР поколебалась.

Охота на ведьм

И в США и в СССР практически одновременно начинается охота на ведьм. В СССР она проявляется в виде кампании по борьбе с безродным космополитизмом и низкопоклонством перед Западом. Было резко ограничено количество культурных контактов между СССР и западными странами, запрещено издание в СССР нескольких британских и американских газет и журналов, выходивших в годы войны согласно союзническим договоренностям.

Сенатор Джозеф Маккарти. Фото © ТАСС / АР / William J. Smith

На экраны выходит множество фильмов о коварных американских шпионах — агентах империализма. Писатели, художники, поэты, учёные-гуманитарии обвиняют друг друга в безродном космополитизме и недостаточном советском патриотизме. Начинается курс на изоляцию советской культуры.

В Америке охота на ведьм воплощается в маккартизме. Малоизвестный сенатор Джозеф Маккарти заявляет, что весь госдепартамент и другие правительственные учреждения, а также Голливуд наполнены коммунистическими агентами, которые только и ждут сигнала, чтобы захватить власть и покончить с Америкой. Он утверждал, что у него даже есть списки этих людей — коммунистических агентов.

Маккарти моментально становится суперзвездой, он едва ли не ежедневно обращается к американцам с экранов телевизоров, которые только начали входить в широкое потребление, и предупреждает их о необходимости быть бдительными, ведь коммунисты могут быть совсем рядом.

Начинается период, известный как "поиски красных под кроватью". Чиновники и деятели Голливуда вынуждены давать показания перед комиссией по расследованию антиамериканской деятельности. Попавшим в списки неблагонадёжных отказывалось в работе.

НАТО и первая настоящая война

В 1949 году создаётся военно-политический альянс НАТО, объединяющий 12 государств во главе с США, обладавшими наибольшим военным и экономическим потенциалом из всех. После этого эпицентр противостояния двух экономических и идеологических систем перемещается из Европы в Азию.

Фото © ТАСС / АР