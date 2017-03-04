Стала известна дата выхода переиздания Full Throttle

Культовый квест 90-х годов выйдет в обновлённом виде на PlayStation 4 уже в апреле этого года.

В 2015 году студия Double Fine анонсировала переиздание знаменитого приключенческого квеста Full Throttle. Во время проведения GDC 2017 в Сан-Франциско один из посетителей выставки сфотографировал партнёрскую брошюру PlayStation с изображением Full Throttle Remastered.

I didn't realize Cosmic Star Heroine was coming so soon! I need to keep better track of these things. pic.twitter.com/SZCdICqonh — Josh Fairhurst @GDC (@LimitedRunJosh) March 2, 2017

В углу иконки с игрой можно заметить дату — 18 апреля. Скорее всего, именно тогда и состоится выход игры.