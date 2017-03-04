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Опубликовано 4 марта 2017, 07:09

Стала известна дата выхода переиздания Full Throttle

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/nothingreal

Фото: © twitter.com/nothingreal

Культовый квест 90-х годов выйдет в обновлённом виде на PlayStation 4 уже в апреле этого года.

В 2015 году студия Double Fine анонсировала переиздание знаменитого приключенческого квеста Full Throttle. Во время проведения GDC 2017 в Сан-Франциско один из посетителей выставки сфотографировал партнёрскую брошюру PlayStation с изображением Full Throttle Remastered.

В углу иконки с игрой можно заметить дату — 18 апреля. Скорее всего, именно тогда и состоится выход игры.

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Культовый квест Full Throttle возвращается

Фото: © twitter.com/nothingreal

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Сергей Сурепин
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