В Совфеде предложили запретить рекламу с картами РФ без Крыма
Соответствующий документ сегодня был внесён на рассмотрение в Государственную думу РФ.
Сенаторы от Крыма Ольга Ковитиди и Сергей Цеков выступили с предложением запретить демонстрацию рекламы, на которой изображена карта России без Крыма и Севастополя.
В Совфеде предложили запретить рекламу с картами России, на которых отсутствуют Крым и Севастополь
Фото: © РИА Новости/Андрей Иглов
К настоящему времени документ с поправками в закон "О рекламе" был внесён на рассмотрение в Госдуму РФ.
— Подобная практика использования искажённых топографических данных в рекламных целях по продвижению товаров или услуг носит характер пропаганды нарушения территориальной целостности РФ, — заявили члены Совфеда.