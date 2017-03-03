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Регион
Опубликовано 3 марта 2017, 23:36

В Совфеде предложили запретить рекламу с картами РФ без Крыма

Соответствующий документ сегодня был внесён на рассмотрение в Государственную думу РФ.

Сенаторы от Крыма Ольга Ковитиди и Сергей Цеков выступили с предложением запретить демонстрацию рекламы, на которой изображена карта России без Крыма и Севастополя.

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В Совфеде предложили запретить рекламу с картами России, на которых отсутствуют Крым и Севастополь

Фото: © РИА Новости/Андрей Иглов

К настоящему времени документ с поправками в закон "О рекламе" был внесён на рассмотрение в Госдуму РФ.

— Подобная практика использования искажённых топографических данных в рекламных целях по продвижению товаров или услуг носит характер пропаганды нарушения территориальной целостности РФ, — заявили члены Совфеда.

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Сергей Асташов
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