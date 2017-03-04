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Регион
Опубликовано 4 марта 2017, 01:45

Самолёт в Швеции был "заминирован" россиянином, который ранее угонял авилайнер

Тамерлан Мусаев отсидел в тюрьме 12 лет за захват пассажирского самолёта, следовавшего из Тюмени в Санкт-Петербург.

Также стало известно, что уроженец России уже не в первый раз сообщает о ложном минировании самолёта. Об этом он рассказал журналистам издания Aftonbladet.

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Россиянин, ранее захватывавший авиалайнер, "заминировал" самолёт в Швеции и задержал вылет борта на несколько часов

Фото: © Aftonbladet

— Моя цель заключается в том, чтобы меня задержали. Я делал то же самое много раз раньше, — рассказал Петербуржец.

Нужно заметить, что именно он в 1993 году угнал самолёт с пассажирами, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, и потребовал экипаж взять курс на Нью-Йорк, однако авиалайнер был вынужден совершить посадку в Стокгольме, где россиянина задержали стражи порядка и передали в руки российским правоохранителям.

Напомним, что пассажиров самолёта "Тайских авиалиний", которые должны были вылететь в Пхукет, в экстренном порядке эвакуировали из-за сообщения о бомбе.

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Сергей Асташов
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